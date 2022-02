Kaj počnejo pari, ki se lahko pohvalijo z najboljšim seksom

Še ena raziskava je pokazala, kako pomembna je komunikacija v zvezi. Tudi z vidika seksa. Kajti, kot so njene rezultate povzeli v časopisu Journal of Sex & Marital Therapy so pari, ki med spolnim aktom komunicirajo, veliko srečnejši od onih, ki molčijo in zato se prvi lahko pohvalijo tudi z boljšim seksom.

Izvajalci študije dodajajo, da pri tem ne gre nujno za verbalno komunikacijo. Prav tako učinkovita je tudi neverbalna: pomikanje roke na del telesa, za katerega želite, da bi ga partner razvajal, vzdihi, kadar nekaj počne prav, odkimavanje z glavo, kadar ne in podobne geste imajo prav tolikšno ali še večjo moč, kot besede.

Jasna povezava

Do vseh teh zaključkov so se strokovnjaki dokopali z anketiranjem 400 posameznikov Povprašali so jih, kako pogosto s partnerjem med spolnim aktom komunicirajo, nato pa so morali ocenjevati še svoje zadovoljstvo s spolnim življenjem ter zvezo na sploh.

Povezava, ki se je pokazala, je bila nedvoumna: najsrečnejši in najbolj zadovoljni s seksom so tisti, ki znajo povedati ali pokazati, kaj jim je všeč in kaj ne. Tudi med samim spolnim aktom.

Še vedno prisoten strah

Kljub temu pa so prejšnje raziskave pokazale, da je večina glede seksualne komunikacije zadržana. Največkrat zato, ker se mnogi bojijo, da ne bi partner namigov morda razumel kot kritiko, na katero bi se odzval negativno in s tem ubil vzdušje.

Izvajalci zadnje študije upajo, da bo pripomogla k razbijanju teh stereotipov in da bodo rezultati tudi tiste, bolj zadržane, pripravili do tega, da v postelji ne bodo molčali.