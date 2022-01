Kaj početi z njegovimi jajčki

Moda ali, če hočete, jajčka, sodijo med močne erogene cone moškega telesa. Zato med seksi igricam ne bi smeli pozabiti nanje. A pozor, ker so tudi zelo občutljiva je dobro vedeti, kako se z njimi igrati.

Vzemite jih v dlan in jih nežno stresajte

Kot že rečeno, so testisi izjemno občutljiv del telesa. Zato z njimi ravnajte na moč previdno. Le če boste nežni in pozorni, bodo igrice z njimi prinesle pričakovane rezultate.

En od načinov za to bi lahko opisali nekako takole: nežno jih objemite z dlanjo ter jih rahlo stresajte. V nobenem primeru jih ne stiskajte preveč.

Ližite jih

Lahko jih vključite v predigro oralnega seksa. Pristop je zaradi nežnega, toplega in vlažnega jezika vsekakor dobrodošla popestritev te oblike akta

Sprehajajte se z njim po nežni koži mod in gradite seksualno napetost do točke, ko je ne bo več mogoče obvladovati.

Ne pozabite nanje med oralnim seksom

Torej, oralni seks je že v polnem teku, a to ne pomeni, da naj moda ostanejo zapostavljena. Medtem, ko njegovega korenjaka razvajate z usti, se z njimi še vedno lahko igrate z rokami.

Morda tako, kot je opisano v prvi točki. Kombinacija bo pričarala tisto, kar nedvomno v postelji pričakujeta oba.

Poljubljajte jih

Še ena kombinacija ust in mod: poljubi so dobrodošli na vseh kotičkih telesa, testisi pri tem niso izjema, Če ne verjamete, jih posujte z nežnimi poljubi in se prepričajte v učinkovitost tehnike.

Poljube lahko kombinirate s pihanjem in tako še okrepite njegovo naslado.

Sesajte jih

Pri tej tehniki ne bo odveč še enkrat opozoriti na nežnost. A s pravo intenziteto sesanja boste nedvomno zagotovili novo erotično izkušnjo, ki jo boste kasneje večkrat vključili v vajin spolni repertoar.