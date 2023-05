Kaj po seksu največkrat pravijo ženske in kaj moški

Tako moški kot ženske po seksu pogosto povedo, da morajo oditi, je pokazala raziskava spletne strani IllicitEncounters.com, v kateri je sodelovalo 2000 pripadnikov obeh spolov in ki se je poglobila v prve misli ter besede po intimnem dejanju.

Vendarle med moškimi in ženskami obstaja nekaj razlik. One denimo rade svojega ljubimca opozorijo, naj ne zaspi.

Na vprašanje, kaj vam po seksu najprej pride na jezik, je večina moških odgovorila: »Vav!«, večina žensk pa »Neverjeten si!«

Več kot le besede

Strokovnjakinja za spolno življenje in odnose Jessica Leoni je na to temo povedala: »Tisto, kar povemo takoj po seksu, veliko razkriva o stanju zveze. Večina parov v dolgih zvezah najpogosteje molči, njihov seks je bolj ali manj rutinski in brez presenečenj, pomenljivejše so besede in dejanja parov v svežih odnosih.

Besede po intimnem aktu zgovorno pričajo o tem, kakšno prihodnost zveze si nekdo obeta in ali je interes za trajen odnos prisoten ali je morda že izginil.«

Tu pa je pet najpogostejših ženskih in moških izjav po intimnem dejanju:

Ženske:

Neverjeten si.

Nikar ne zaspi.

Objemi me.

Rada sem s teboj.

Kje je moj telefon?

Izjava moram oditi se je pri njih znašla na sedmem mestu.

Moški: