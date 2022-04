Kaj odrasli še vedno verjamejo o seksu: kadarkoli lahko zavrtimo pornofilm

Včasih spolnost ni bila tako dostopna na vsakem koraku, ni bilo interneta, na katerem bi si lahko po mili volji zavrtel erotični film, a stvari so danes drugačne. Kar je nekoč veljalo za resnično, ni nujno tudi zdaj.

Ljubezen lahko uredi vse

Presenetljivo, kako zelo veliko ljudi meni, da lahko z ljubeznijo rešijo vse, tudi zagate v spolnosti. Prepričani so, da bi s postavljanjem vprašanj uničili vso romantiko, zato so raje tiho in v najboljšem primeru ugibajo, kaj je všeč njihovem partnerju, kar pa še zdaleč ne pomeni, da jih bodo zato lahko zadovoljili. Prav nič ni narobe, če se kdaj »vpraša za smer«, saj imata tako oba partnerja več od užitka.

Hitro je hitro prehitro

V prejšnjem stoletju je morda še veljalo, da seks na prvem zmenku ni primeren oziroma da so ženske, ki seksajo na prvem zmenku, lahke, zato odnos ne more trajati. Še vedno so ljudje, ki tako mislijo, a sodeč po raziskavah ljudje seksa na prvem zmenku ne obsojajo več, saj si pogosto želijo čim prej vedeti, kakšna je oseba v postelji, pa tudi zadržkov, da z njo kasneje ne bi mogli razviti resnega odnosa, ni več toliko.

Pornografija je skok čez plot

O tem se mnenja na veliko krešejo, a strokovnjaki za spolnost trdijo, da gledanje pornografije ni enako varanju, kot tudi seksualne fantazije, ki jih imajo ljudje o kom drugem kot partnerju, niso varanje. Gre za sprostitev in kratkočasje, s katerimi si popestrijo spolnost, ne da bi bili v resnici nezvesti.

Dandanes si lahko kadar koli zavrtimo pornofilm. FOTO: Marcos Calvo/Getty Images

Nedolžnost po 18.

Biti devičnik po 18. letu je danes zastarelo, nemoderno ... čeprav raziskave kažejo, da mladi v povprečju izgubljajo nedolžnost nekoliko kasneje, tudi zaradi dobe, v kateri živimo. Ni treba biti ne piflar ne zapečkar, danes je preprosto težko spoznati sorodno dušo, večina tega se odvija na internetu in nedolžnosti ni zmeraj lahko izgubiti, saj je prek spleta še vedno treba priti do stika v živo.