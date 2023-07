Kaj najhitreje ubije misel na seks? S tem vprašanjem so se pozabavali v britanskem podjetju Mattress Online in z anketo ugotovili, da so največji ubijalec strasti v postelji ostanki hrane na posteljnini.

Takšen odgovor je izbrala velika večina vprašanih, na prigrizke v postelji, če se nadejate vroče noči, torej raje pozabite.

Še drugi ubijalci libida

Naslednji ubijalec strasti je igranje z oknom. 24 odstotkov vprašanih je namreč povedalo, da jih moti, kadar partner zvečer zapira, ali odpira okno oziroma spreminja temperaturo spalnice s termostatom.

Sedem odstotkov jih je dejalo, da jih ob pogledu na protezo na nočni omarici mine vsa volja, dva odstotka vprašanih pa je prepričanih, da prižgana televizija ubija strast.

33 vprašanih je povedalo, da nekatere partnerjeve navade pred spanjem slabo vplivajo na njihov libido.

V anketi je sodelovalo 5000 oseb, 17 odstotkov jih je priznalo, da so zaradi smrčanja partnerja končali zvezo.