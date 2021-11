Kaj moški opazi na ženskih v prvih 10 sekundah?

… ustnice. Rezultati študije, opravljene na univerzi v Manchestru (The University of Manchester), so namreč pokazali, da so ustnice najprivlačnejši del ženskega obraza. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 50 moških, so znanstveniki pokazali fotografije različnih žensk, s šminko in brez. Moški so tako v prvih 10 sekundah pogled osredotočili na ustnice – in sicer so pogled na ustnicah z rožnato šminko zadržali 6,7 sekunde, medtem ko je rdeča šminka držala njihovo pozornost v povprečju 7,3 sekunde. Očem žensk s šminko so moški v povprečju namenili le 0,95 sekunde, lasem pa še manj – 0,85 sekunde. Poleg tega so polnejše ustnice pritegnile več pozornosti.

Glavni avtor raziskave, dr. Geoff Beattie, pravi, da študija dokazuje, da so ustnice eden najbolj najbolj čutnih delov ženskega telesa in da igrajo ključno vlogo pri spolni privlačnosti med ljudmi. »Raziskave kažejo, da so rdeče ustnice in privlačnost žensk še vedno neločljivo povezani. Rdeča šminka se je izkazala za najmočnejši dejavnik privlačnosti, ki bistveno poveča vizualno fiksacijo,« je zaključil Beattie.

