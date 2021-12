Kaj moški obožujejo

V odnosu nima rad samo dobrega seksa, polnega hladilnika in zlikanih srajc, raziskave namreč kažejo, da so ravno tako občutljivi kot nežni spol in potrebujejo enako, včasih pa še več pozornosti.

Skrb

Obožujejo občutek, da ženska »skrbi« zanje, da jih zanimajo in se jim ne zdijo smešni, predvsem ko je govor o njihovih čustvih.

Večina moških potrebuje čas zase, svoj trenutek miru.

Potrebujejo čustveno oporo in podporo, tudi če tega ne pokažejo. Če imajo težave, cenijo pomoč v dejanjih, ne samo v besedah.

Veselje

Zavedajo se, kako pomemben je smisel za humor za ženske, zato se velikokrat vedejo kot dvorni norčki, le da bi razveselili svojo izbranko. Ženska, ki se smeje z njim, uživa in je bolj sproščena partnerica, raziskave pa kažejo, da ženske bolj zaupajo moškim s smislom za humor.

Mir

Večina moških potrebuje čas zase, svoj trenutek miru, pa tudi če to pomeni hrupno druženje s prijatelji ali druge hobije. To je njihov čas, v katerem želijo uživati brez slabe vesti, ne želijo si očitkov in cenijo žensko, ki to razume.

Svoje izbranke radi razveseljujejo. FOTO: Sam Edwards/Getty Images

Vedo tudi, da pomaga, če s tem ne pretiravajo in tudi sami partnerici dajejo potrebno svobodo.