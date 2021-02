Pravijo, da moški ne prosijo radi za nasvete. Na srečo pa jim iz zadrege lahko pomaga splet, na katerega se pridno zanašajo, kadar so v dilemi ali zadregi. Kaj jih najpogosteje zanima? To so iskalni nizi, ki jih največkrat vpišejo v iskalnike. Ženski orgazem Kakšna je razlika med vaginalnim in klitoralnim orgazmom? Kateri so triki, ki žensko najhitreje pripeljejo do vrhunca, in podobna vprašanja so na prvem mestu. Vsekakor pohvalno, pa vendar, morda bi bilo bolje, da bi se glede tega obrnili na svojo drago. Kajti dejstvo je, da je vsaka s tega vidika drugačna in splošni nasveti morda ne bodo najkoristnejši. Kaj ji podariti Vprašanje, ki se v iskalnik vnese približno 6600-krat mesečno. Kar sicer ni najizvirnejši način za iskanje popolnega darila, a konec koncev šteje dober namen. Kako pristopiti k ženski Tretje najpogostejše vprašanje na spletu. Katere besede izbrati, kako se spogledovati in kako zapeljati. Koliko nasveti obrodijo sadove, lahko presodi le vsak posameznik … Kako okrepiti njen libido Včasih njeno spolno poželenje pač pade. In moški bi z veseljem odkrili način, kako ga znova povrniti na visoko raven. Povprečna dolžina penisa Največkrat zato, ker bi radi vedeli, kakšna obdarjenost ženskam prinaša največ užitkov. Tudi kako povečati penis je pogosto vprašanje. Zato naj omenimo še dobro znano dejstvo, na katero oni radi pozabljajo: ni vse v velikosti ...

Komentarji: