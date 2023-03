Kaj moške v seksu vedno privlači

Vsak ima svoj pogled na seks in na njegovo kvaliteto. Tako kot vsaka ženska, je tudi sleherni moški s tega vidika zgodba zase, pa vendarle v očeh slednjih obstajajo štiri stvari, ki vselej oplemenitijo intimni akt.

Kaj torej praviloma prepriča junake?

Oralni seks

Verjetnost, da on ne uživa tedaj, ko ga ona razvaja z oralnim seksom, je skoraj nična. To je dejanje, ki njega skoraj vedno prepriča. Sploh, če ona zadeve obvlada.

Roke

Se zgodi, da ona včasih med seksom pozabi, da si tudi on želi dotikov, nežnih, bolj grobih, v namen predigre ali med konkretnim dejanjem, skratka, njene roke na njegovem telesu so v vsakem primeru velik plus.

Masaža

Lahko bi se navezali na prejšnjo postavko, a ker je čutna masaža, zlasti hrbta, lahko učinkovit način zapeljevanja ali predigre, si zasluži posebno pozornost. Tudi ta je nekaj, česar ne bo zavrnil noben junak.

Nove poze

Rutina ni največja prijateljica kvalitetnega seksa in s tem bi se strinjal domala vsak moški, zato je uvajanje novih poz in preizkušanje novih prijemov še ena malenkost, ki med rjuhami razveseli vsakega.