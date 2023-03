Kaj moške odvrača od spolnosti? Hlinjenje užitka je nedopustno!

Ugasnjena luč, pretirana sramežljivost in zavrtost, prepričanje, da ni dovolj lepa ali privlačna, lahko ovirajo spontanost med rjuhami.

Nesamozavest

Moški torej prepoznajo nesamozavest ženske in jo lahko delno razumejo, ampak le delno – ko si moški izbere žensko zase, misli, da je najlepša in da ga je vredna. Če se ženska temu nehote upira, ker ni dovolj samozavestna, pravzaprav žali njegov okus, saj je mislil, da je izbral najboljše. Poleg tega moški ne pričakujejo popolnosti, h kateri težijo ženske, nasprotno, napak ne opazijo ali pa jim niso pomembne, želijo pa si, da si ženska zaupa, da se lahko sprosti in uživa z njimi.

Pretvarjanje

Nihče ne mara, da se nekdo pretvarja, ko sta skupaj, še manj, ko sta skupaj v postelji, zato moškim ni všeč, ko ženska hlini užitek, pa naj bo to pretirano vzdihovanje, zvijanje, ječanje ali celo igranje orgazma. Prav tako ne marajo izgovorov, kot so glavobol, nepobrite noge ali predel bikinija ... Oni si želijo, da nekdo iskreno in sproščeno uživa z njimi.