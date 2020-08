Kaj moške odbija pri seksu

Vtis dolgočasja ne prispeva k dobremu spolnemu odnosu. FOTO: Shutterstock

Stiskanje mod

Moškega v resnici ne zanima, ali je ženska do popolnosti obrita, ali ima občutek, da je debela in polna celulita.

Avtomatizem

Nesamozavest

Ženske so v vsej zgodovini zapeljevanja moških spoznale, kaj jih res privlači pri seksu in kaj odbija.Če jih že morate stiskati med seksom, to počnite z občutkom. Večini moških ni všeč, če ženske moda stiskajo brez občutka, ker gre za občutljivi predel, in ne uživajo v močnem stiskanju in vlečenju. Tako kot prsi pri ženskah tudi moda pri moškem zahtevajo posebno obravnavo.Kar koli ženska že počne z moškim, naj tega ne počne kot avtomat. Eni in isti gibi, ki moškemu ne prinesejo vznemirjenja, vtis dolgočasja in želja, da bi se seks čim prej končal, ne pripomorejo k dobremu spolnemu odnosu, ampak za oba partnerja ustvarjajo agonijo.Moškega v resnici ne zanima, ali je ženska do popolnosti obrita, ali ima občutek, da je debela in polna celulita. V navalu strasti vidi samo njo in ga druge malenkosti ne zmotijo, pa tudi sicer moški niso preobčutljivi za nedepilirane predele, kot so pazduhe, mednožje ... Seveda, oboževali bodo žensko pričesko tam spodaj, ampak če ni dovršena, ne bodo zganjali drame, ker vidijo gozd namesto drevesa.