Kaj morate vedeti o odnosu partnerja z njegovo mamo

1. Mama je glavna

2. Izogiba se ji

3. Vse ve o njem

4. Sovraži jo

Vsak moški je tako ali drugače povezan s svojo materjo, po njegovem odnosu do nje pa lahko sklepate, kakšen bo v razmerju s svojo partnerico ali partnerjem.Če je mama tista, ki odraslemu moškemu še vedno kroji življenje in odloča, kaj sme in česa ne sme, ne da bi se ji sploh upiral, je to več kot znamenje za preplah. Lahko je še tako prijazen, prijeten in velikodušen, a ko pokliče mama, takoj pristanete na drugem mestu, saj ona vendar zaseda prvega. Če boste dregnili v to osje gnezdo, ne pričakujte, da bo spopad kratek in zmaga lahka, če je sploh možna.Moški, ki zraven svoje mame postane tesnoben in napet, je do nje v podrejenem položaju, saj ne upa narediti ali izreči ničesar, kar bi jo lahko prizadelo. To ga seveda jezi, ker ne more biti iskren, vpliva pa tudi na njegovo osebnost – kljub priljubljenosti ostaja na površini in ne poglablja odnosov, ni ravno družaben tip. Če se resno odloči ostati v odnosu, pomeni, da se namerava spopasti s svojo tesnobo skupaj z vami, saj bo od vas potreboval veliko podpore in razumevanja.Takšen moški je zaradi vzgoje, ki je je bil deležen, samozavesten in nima težav z izražanjem svojega mnenja, nasprotno. Rad ima živahne ženske, ki se mu znajo postaviti po robu, saj ga to navdihuje. Mama ve o njem vse in še več, lahko ste prepričani, da ve več o njegovih ljubezenskih podvigih, kot boste vi kdaj vedeli. Kljub temu se bo vedno postavil za vas in na vašo stran, če boste njegov srčni izbor, kar pa ni tako lahko, ker se ne mara vezati in je družaben. No, ko enkrat odda svoje srce, misli zelo resno.Ni treba poudarjati, da ima takšen moški od prvega dne težaven odnos s svojo mamo, poln razočaranja in zamer, ki slej ko prej udarijo ven v vajinem odnosu. Zna ljubiti do neke mere, a se boji, da bi ga ženska nadvladala in prizadela, kot je to že storila njegova mama, zato nekaj časa igra vlogo ranjenega dečka, nato pa se poslovi, ker nobena še ni bila prava. Morda pa boste to vi?