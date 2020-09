Kaj je treba razrešiti pred skupnim življenjem

Finance

Otroci in družina

Če si jih eden želi, drugi pa ne, ne bo šlo. FOTO: getty Images

Kariera

Postavljanje meja

Načrtovanje otrok oziroma družine je pomembno in odgovorno, zato naj bo to ena izmed prvih resnih tem pogovorov.

So stvari, o katerih se je s partnerjem treba pogovoriti, preden začneta živeti skupaj, to so vprašanja otrok in družine, zvestobe in denarja. Bolje prej kot prepozno, bolje pozno kot nikoli.Nekateri ljudje so težko odkriti o denarju in niti s partnerjem ne želijo razpredati o tem, kako, za kaj in koliko ga zapravijo, koliko dolgov ali kreditov imajo in podobno. Če načrtujete življenje v dvoje, se morate o financah iskreno pogovoriti, predvsem določite družinski proračun, v katerega vsak prispeva po svojih močeh.Načrtovanje otrok oziroma družine je pomembno in odgovorno, zato naj bo to ena izmed prvih resnih tem pogovorov. Koliko otrok nameravaš imeti, si za posvojitev, imaš težave s plodnostjo, to so res globoko intimna vprašanja, na katera pa je treba pravočasno imeti odgovor, saj biološka ura teče, sploh ženskam.V glavah ljudi so 40. lahko nova 30., a telesa se ne da pretentati, odlašanje z otrokom ali pogovorom o tem, kdaj ga imeti, je lahko kdaj tudi usodno.Verjetno že slutite, kako ambiciozen je vaš partner, pa vseeno lahko preverite, kakšne načrte ima s kariero. Si želi napredovati, do kod, ali obstaja možnost, da se zaradi narave njegovega dela selite okrog po svetu, bi se temu lahko prilagodili ... To so odgovori, ki jih morate imeti, če si z nekom želite načrtovati prihodnost.Je eden ključnih dejavniko v v partnerstvu, saj še zdaleč ne obstaja samo midva, ampak tudi jaz in ti, tako kot je bilo na začetku. Meje so pomembne, saj pomenijo, do kod se lahko nekomu prilagodite, ne da bi izdali ali zatajili sami sebe, zato jih določite prej, preden jih prestopite. Določite pravila vedenja z drugimi osebami – so poljubi pri pozdravljanju dovoljeni, objemi, dotiki?Dogovorite se, kje so vaše osebnostne meje, kaj si dovolite in česa si ne, česa ne boste prenašali, predvsem pa se dogovorite, da boste te meje spoštovali tudi v časih, ki niso idealni. Če ste se zavezali ljubezni, lahko vedno ostanete vsaj spoštljivi drug do drugega, pa če je prepir še tako hud.