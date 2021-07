Kaj izdaja nekoga, ki bi se zabaval le za eno noč

Strokovnjaki z avstralske univerze Macquarie so skušali odgovoriti na vprašanje, kako je mogoče prepoznati osebo, ki se ji po mislih podi le seks za eno noč. Najprej so sodelujoče heteroseksualne moške in ženske povprašali, ali bi pristali na neobvezen seks. Sodelujoče so fotografirali, fotografije pa pokazali drugi skupini, katere naloga je bila ločiti tiste, ki bi samo seksali, od tistih, ki bi še kaj več. One znajo Ženske so večinoma prepoznale osebe, ki bi seksale le za eno noč, moški so večkrat presodili narobe. »Izkazalo se je, da ženske res dobro ocenjujejo namere nasprotnega spola, saj so z dokajšnjo gotovostjo ločile moške, ki si obetajo dolgo zvezo, od tistih, ki so naklonjeni seksu za zabavo. ​To je pomembna veščina, saj ženskam omogoča sprejemanje pravih odločitev, ki so v skladu z njihovimi pričakovanji,« je povedal soavtor študije, Joe Antar. »Največ jim je povedal obraz. Možate, izrazite moške linije pomenijo več testosterona in s tem večjo naklonjenost seksu za zabavo. Pri ženskah ta hormon ne igra tolikšne vloge, zato sam obraz moškim zagotavlja manj tovrstnih informacij.«

