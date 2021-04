Kaj botruje prevaram partnerjev, odgovor je tukaj

74

Nezvestoba se v glavi večine ljudi, pa če sanjarijo o njej ali ne, odvija precej dramatično, ženske so prepričane, da imajo moški mlajše ljubice, moški, da ženske želijo nekoga, ki je bogatejši, v resnici pa tako eni kot drugi partnerja najpogosteje prevarajo z nekom, ki ga že poznajo. Skrivnostnih neznancev in neznank pravzaprav ni.Raziskave kažejo, da več kot polovica moških (55 %) sanjari o tem, da bi prevarali partnerico, v resnici pa naj bi jih to storilo nekoliko manj (44 %), kar pomeni, da skoraj vsi moški varajo ali pa kdaj v življenju pomislijo na to. 35 odstotkov žensk bi prevaralo svojega partnerja, 39 pa ga je že, kar pomeni, da je 74 odstotkov odnosov neiskrenih in nezadovoljujočih. Seks oziroma dober seks naj bi bil še vedno glavni razlog, zaradi katerega se ljudje spustijo v prevaro, kar podpira tudi podatek, da polovice žensk njihovi partnerji ne pripeljejo do orgazma, medtem ko ga 60 odstotkov žensk z ljubimcem vedno ali skoraj vedno doživi.Ne iščite daleč naokoli, kje se skrivajo potencialni ljubimci, saj ti po navadi pridejo v obliki prijateljev, sodelavcev, znancev ali koga drugega, s komer je oseba vsak dan v stiku.