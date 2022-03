Kaj bi v postelji ženske in česa si želijo moški

Strokovnjaki, ki sodelujejo s spletno stranjo za spoznavanje IllicitEncounters so anketirali 2000 moških in žensk v heteroseksualnih zvezah in jim zastavili sledeče vprašanje:

»Kaj bi hoteli v postelji večkrat doživeti ob svojem partnerju?«

Odgovori so se sicer razlikovali glede na spol, je pa večina navedla, da bi radi večkrat premikali meje, da bi daljšo predigro in da bi malo izboljšali partnerjevo tehniko.

A ne glede na skupne želje, so izvajalci ankete na podlagi odgovorov sestavili seznama ženskih in moških prioritet.

Deset stvari, ki si jih v postelji želijo ženske

Nesebičnost partnerja.

Boljše poznavanje ženskega telesa.

Prednost njenemu orgazmu.

Več čutnih dotikov.

Da partner pred seksom ne bi pil alkohola.

Več predigre, vključujoče oralni seks.

Da on po seksu ne bi takoj zaspal.

Da bi bolj upošteval njene želje.

Da bi jasneje izrazil svoje želje.

Da bi se bolj potrudil za pravo atmosfero.

Deset moških želja