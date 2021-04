Kaj bi partnerji radi vedeli drug o drugem

Samozadovoljevanje

Erotične fantazije

Rutina

Zakonci vedo, da si lahko z nekom še tako dolgo poročen, pa ga pravzaprav nikoli ne spoznaš do konca. Vedno obstajajo vprašanja, ki bi si jih radi zastavili, pa nimajo poguma, zato mi ponujamo odgovore.Veliko ljudi se sprašuje, zakaj njihov partner še vedno masturbira, čeprav imajo redne spolne odnose, vendar to še ne pomeni, da partnerju seks pomeni manj kot njim ali da v njem ne uživajo.Tako moški kot ženske se samozadovoljujejo iz užitka, in dokler to ne vpliva na kakovost spolnih odnosov, ne bi smelo biti težav. Tudi raziskave kažejo, da samozadovoljevanje ne škoduje, nasprotno.Vsi imajo erotične fantazije, veliko ljudi sanjari o nekom drugem kot o svojem partnerju. Takih je po nekaterih raziskavah celo 80 odstotkov, kar potrjuje dejstvo, da nas ljudje ne nehajo privlačiti, tudi ko smo v odnosu z nekom drugim. Včasih je sanjarjenje o nekom drugem le trenutni ventil, ko pa postane stalnica, sploh če med seksom vedno mislite na (isto) drugo osebo, ste na dobri poti, da to tudi udejanjite. Ali pa vaš partner.Večina parov zapade v takšno ali drugačno spolno rutino, v kateri se stvari seveda ponavljajo, kar lahko v končni fazi pripelje do tega, da se nobenemu ne ljubi več seksati drug z drugim, ker sta se tako naveličana. Rutina ni vedno slaba, a prav tako je dobro, da kdaj poskusite kaj novega in tvegate, da vam bo všeč ali pa ne, hkrati pa vnesete svežino v spalnico.ZvestobaVprašanje zvestobe skrbi veliko parov, sploh kadar njihova spolnost zaide v slepo ulico in s partnerjem skorajda nimajo več spolnih odnosov. Nekateri seksajo zelo malo, drugi sploh ne, tretji pa iščejo tolažbo drugje.Kako dolgo lahko to traja, zakaj tvegati afero in zakaj ne poiskati kompromisa, ki bi zadovoljil vse, zakaj pa ne bi imeli odprtega odnosa, če se ne želite raziti? Možnosti, kako rešiti takšno nezadovoljstvo, je veliko, sami pa veste, kaj je najbolj pošteno do vas in do partnerja.