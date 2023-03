Je že čas za selitev pod skupno streho?

Trenutka, idealnega za začetek skupnega življenja, ni, je pa splet okoliščin, s katerim se vsak par srečuje po svoje. A raziskave kažejo, da je lahko prezgodnja selitev v skupno gnezdo slaba odločitev, ki lahko pripelje celo do razhoda. Kako vedeti, kdaj (ni)ste pripravljeni za življenje v dvoje?

Pritisk

Ni malo ljudi, ki se odločijo za skupno življenje zaradi pritiska drugih – staršev, prijateljev ali celo partnerja. Če imate občutek, da ste pod pritiskom, strokovnjaki svetujejo, da naredite korak nazaj, se soočite s svojimi čustvi in ugotovite, od kod izvirajo, da jih boste lahko razumeli in reševali težave.

Varčevanje

Nikar se ne selite zaradi finančnih ali drugih praktičnih razlogov. Po eni strani si boste tako res olajšali življenje, po drugi pa se je treba zavedati, da partner ni samo finančna pomoč; odnos zahteva tudi odgovornost, čustva, kemijo itn.

Reševanje odnosa

So pari, ki se za veliki korak odločijo v trenutku, ko gre odnosu že skrajno slabo in je na robu preživetja. Pravzaprav se selijo iz obupa in zato, da bi rešili odnos, kar so zelo majavi temelji za življenje v dvoje, ki prinaša še več novih izzivov.

Zaupanje

Zaupanje je temelj vsakega odnosa. Če imate s tem težave, se težko pogovarjate, imate občutek, da vam partner ne zaupa, je za selitev prezgodaj. Začnite se odkrito pogovarjati, rešujte stare zamere, iščite vzorce ... Skratka, počistite navlako in naredite prostor zaupanju, preden zaživita skupaj.

Na vrat na nos

Nekateri pari so tako spontani, da se za skupno življenje odločijo na vrat, na nos, v trenutku, ko jih zanese, kar je lahko prikrita past, saj selitev ne prinaša samo sreče in veselja, ampak tudi nove navade in odgovornosti. Pari pogosto naredijo ta korak pred poroko ali preden si ustvarijo družino. Treba je premisliti o tej odločitvi, se pogovarjati in ugotoviti, kako zrela sta.