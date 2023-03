Je vaš partner sebičen? Nekateri pač ne znajo sklepati kompromisov

V vsakem zdravem odnosu sta partnerja enakovredna, a nekateri ljudje vendarle nimajo občutka, da so za drugega sploh pomembni. Zakaj? Ker imajo ob sebi sebičnega partnerja, ki ga je mogoče prepoznati po nekaterih potezah. Preberite si, katerih!

Samoumevnost

Nihče nima rad občutka, da je samoumeven, čeprav se to pogosto zgodi v dolgotrajnih odnosih. Vsak bi se rad počutil zaželenega, ne pa spregledanega. Eden od partnerjev se začne počutiti večvrednega, v drugem pa se nabirata zamera in prezir, ki lahko pripeljeta celo do razhoda.

Večni prav

Ljudje, ki se vedejo, kot da imajo vedno prav, in ne priznajo svojih napak, ne znajo sklepati kompromisov. Tako se v odnosu ustvari vzdušje, kot da eden kar naprej zmaguje, drugi pa izgublja, kar dolgoročno težko deluje harmonično, saj se morata partnerja v odnosu počutiti enakopravna.

Ignoranca

V odnosu je zelo pomembno, da se partnerja tudi slišita, ne samo poslušata, da v komunikaciji kažeta zanimanje drug za drugega. Kdor ni odprt in partnerja ne podpira, izgublja zaupanje. Partnerju je lepo stati ob strani z dejanji, ki so močnejša od besed.

Umik

Medtem ko en partner načrtuje skupne dejavnosti, se jim drugi izmika, pa naj gre za sprehod ali za družabni dogodek, ki se ga je treba udeležiti v dvoje. Partnerju tako sporoča, da se mu njegovi načrti ne zdijo pomembni. Drugi se bo počutil odrinjenega in zapuščenega, kar za odnos ni zdravo.

Neprilagodljivost

Nekaj trme je v življenju potrebne, a v odnosu je treba pogosto razmišljati »o naju«, česar pa niso vsi sposobni. Včasih partnerja izhajata iz različnih okolij, imata različno prepričanje o finančnem področju itn. Marsikaj je treba uglasiti in spraviti na skupni imenovalec. A da se eden ničemur ni pripravljen odpovedati, je nesprejemljivo.