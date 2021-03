Je res, da ti moški pogosteje varajo?

»Če ste v razmerju, to ne pomeni, da ste slepi. Še naprej bo vaše oko ujelo postavno pripadnico nasprotnega spola, o tem ni dvoma,« je povedala Caroline Madden, zakonska in družinska terapevtka. »Povsem človeško je pogledati nekaj ali nekoga, ki je na pogled lep, in v tem ni nič slabega. Ko pa opazite, da vas oseba, s katero niste v zvezi, privlači in zato težite k temu, da bi z njo vzpostavili stik, pa nekaj ni v najlepšem redu.«

Kaj pravi znanost

Raziskava, ki so jo lani objavili v časopisu Journal of Personality and Social Psychology, podpira teorijo, da samo gledanje drugih, privlačnih oseb ne veča tveganja za varanje. Potem ko so znanstveniki z državne univerze Florida tri leta in pol spremljali 233 novoporočenih parov, so odkrili, da so tisti, ki so hitro umaknili pogled z nekoga privlačnega, imeli za polovico manj možnosti za prevaro v primerjavi z onimi, ki so pogled na prepovedanem sadežu zadržali dlje kot eno minuto.



Druga študija, objavljana v publikaciji Journal of Family Psychology, je prav tako pokazala, da gledanje lepih ljudi ni nujno rizično, a treba je imeti samonadzor in se znati upreti skušnjavi.

Vpliva več dejavnikov

»Ali bo gledanje drugih imelo na razmerje slab vpliv ali ne, je odvisno predvsem od osebe, ki gleda. Z vidika samonadzora in tudi z vidika zadovoljstva v razmerju,« meni psihologinja Ashlyn Brady.



Caroline Madden pri tem dodaja: »Če pogledi niso več zgolj pogledi, temveč prerastejo v željo, da bi drugo osebo spoznali ali z njo navezali tesnejši stik, je čas, da se vprašate, kako zadovoljni ste s svojim razmerjem. In še eno opozorilo: ne glede na razlog, namen ali posledice, gledati druge v prisotnosti življenjskega sopotnika ali sopotnice, ni sprejemljivo. To namreč nakazuje na nespoštovanje druge osebe in odgovor na vprašanje, ali lahko gledanje pripelje do varanja, je praktično kot na dlani.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: