Je odnos na majavih tleh?

Za vse, kar je treba popraviti v odnosu, sta potrebna dva, a včasih je treba najprej prepoznati znake, ki opozarjajo na težave. Kako vemo, da nam slabo kaže?

Spolni odnosi

V dolgotrajnih odnosih spolnost lahko postane rutina ali celo redkost, če je ne negujete kot pomembno področje. Sčasoma se nikomur več ne ljubi niti iskati izgovorov in znajdete se v odnosu brez seksa. Ne čakajte, da se stiska tako poglobi, v reševanje se čim prej vključita oba s partnerjem.

Sredstvo za dosego cilja

Ko eden od partnerjev pogojuje seks za doseganje svojih ciljev ali ga odreka zaradi maščevanja, je to znak za preplah, ki ga marsikateri par opazi prepozno. Če je spolnost v vašem odnosu postala sredstvo za izsiljevanje, se ne bo končalo dobro.

Čas zase

Vsak v odnosu potrebuje tudi čas zase, za svoje sanje, cilje, hobije, prijatelje ... Treba se je organizirati, da nihče ne trpi, kar ni vedno mogoče, je pa vredno truda. Pazite, da se ne odpovedujete stvarem zaradi partnerja, prav tako bodite pozorni, da ni partner vedno na zadnjem mestu!

Pozornost

Drobni dotiki, majhne pozornosti in odkrita komunikacija pomagajo stkati lep odnos. Ko imamo nekoga zraven sebe za samoumevnega, sčasoma niti ne opazimo, da partner to pogreša, od nas pa je odvisno, koliko nam to pomeni. Ali to prejemate, pa ne vračate? To sploh pogrešate? Če ste se navadili živeti brez teh pozornosti, vaš odnos ni več na robu prepada, ampak je že zgrmel v globino.

Drugi

Ko začnete razmišljati o nekom drugem, ko si zaželite nekoga drugega in o tem sanjarite, ko se zaradi tega izmikate spolnim odnosom s partnerjem, je jasno, da se bližate koncu zveze. Bodite pošteni do sebe in do drugih, verjetno si ne želite živeti razdvojeni in v bolečini.