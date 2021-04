Jasni znaki, da vas ne spoštuje

Spoštovanje je neprecenljiva vrlina. Le dva, ki se vzajemno spoštujeta, lahko zgradita skladen in uspešen odnos. Kako pa vedeti, da vas partner ne spoštuje? Poglejte pet znakov, ki pričajo o tem. Med pogovorom vas ne gleda v oči Nekdo, ki je pozoren na vsako vašo besedo in želi razumeti, kar mu pripovedujete, se ne zanaša le na sluh, temveč tudi na neverbalne sestavine govora, kar pomeni, da vas med pogovorom gleda v oči. Če njegov pogled med tem bega, ga vaše besede ne zanimajo preveč, kar žal pomeni tudi, da vas ne spoštuje. Prekinja vas Še en jasen znak, da ne premore niti kančka spoštovanja, je stalno prekinjanje vašega govora. Če bi vas spoštoval, bi počakal, da do konca poveste, kar imate povedati. V družbi vas kritizira Morda se vam zdi vse skupaj kot šala, morda se ob njegovih besedah užaljeni in ponižani. Ne glede na to, kako na njegovo kritiko gledate sami, če ste je v družbi neprestano deležni, je pomanjkanje njegovega spoštovanja do vas več kot očitno. Zanemarja vaše prošnje Nekaj ga prosite, on pa to gladko presliši. Da bi vam sam od sebe priskočil na pomoč, mu ne pride niti na misel. Prepričan, da so njegove naloge pomembnejše od vaših, se z vašimi prošnjami sploh ne obremenjuje. Posmehuje se vašim težavam Kadar se v stiski obrnete nanj, vas ne potolaži, pomiri ali podpre, temveč se vašim zadregam in težavam posmehuje ter se iz njih norčuje. To preprosto pomeni, da vas ne spoštuje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: