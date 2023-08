Jasni znaki, da ni zaljubljen v vas

Nemogoče je nekoga prisiliti, da bi se zaljubil v vas. Lahko se sicer pretvarja, da ste mu ukradli srce, a nekateri znaki zgovorno pričajo o tem, da z njim, če si želite lepe in trajne ljubezni, le izgubljate čas.

Zanj ste izhod v sili

Prvi jasni znak: kolikokrat se zgodi, da vas pokliče zadnji trenutek in vas seznami s svojim načrtom, ki vključuje tudi vas? To pomeni le, da so mu drugi načrti padli v sodo, vi pa ste zanj zadnji izhod v sili.

V družbi vas ne imenuje dekle

Prijateljem znancem sosedom in družini vas predstavi po imenu, nikoli pa ne omeni, da ste njegovo dekle. Še eno veliko opozorilo, da do vas ne čuti tistega, kar si morda želite.

Ne povabi vas na druženje z njegovimi prijatelji

Če se srečate po naključju, vas seznani z njimi (a ne kot dekle) na druženja in zabave z njimi pa vas nikoli ne povabi. Morali bi se vprašati, zakaj …

Včasih izgine za nekaj dni

Pred tem vam ne pove, kaj namerava, vas v času, ko ga ni, ne pokliče in ne pošilja sporočil in vam, ko se vrne, ne pojasni, kaj se je dogajalo z njim. Edino pojasnilo za takšno obnašanje je, da do vas ne goji nobenih globokih čustev.