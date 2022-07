Izpoved, zaradi katere boste imeli solzne oči: popolne objave na družabnih omrežjih so pretentale vse

»'Draga, poglej sem,' je dejal soprog, ki je klečal ob meni in svoj telefon držal v višini mojih oči. Za njim se je razprostiralo modro morje, topel veter je božal mojo kožo. Na trebuhu sem ležala na ležalniku, obraz sem imela naslonjen na frotirasto brisačo. V glavi se mi je vrtelo zaradi malce preveč šampanjca, gledala sem ga skozi sončna očala, zavedajoč se gneče okoli naju. Za nasmehom sem poskušala skriti strto srce,« svojo pripoved za yourtango začenja ženska, ki je z lastnimi dejanji in na lastni koži spoznala, kako prepričljiva so lahko družabna omrežja in kako lahko izkrivijo realno podobo razmerja.

