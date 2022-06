Izpoved ločenca: Po drugi ločitvi sem spoznal, da očitno ni bila za vse kriva žena

»Zdaj ko že drugič živim to zgodbo, pa sem v dvomih in ne vem, ali to drži. Sprašujem se, kdo od naju (tako v prvem kot drugem zakonu) je v resnici odgovoren za propad odnosa in ali je nemara tudi v meni problem. Kar me je nekako zbudilo in spodbudilo k temu razmišljanju, je to, da imam zdaj že dva otroka in deljeno skrbništvo, ostal pa sem sam ...«

Preberite izpoved bralca in nasvet psihologinje na Onaplus.si.