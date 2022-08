Izpoved ljubice: »Spim s poročenimi in jim tako rešujem zakon, ta mesec prihajam v Dubrovnik«

49-letna Britanka Gweneth Lee pravi, da je serijska ljubica in brez dlake na jeziku opisuje svoje podvige. Kot je povedala, s poročenimi moškimi potuje na različne dele sveta in s tem počne nekaj dobrega. Čeprav ji mnogi pravijo razdiralka zakonov, je ona prepričana, da jih v resnici rešuje. Tako živi že 10 let, vse skupaj pa se je začelo, ko se je odločila obiskati eno največjih britanskih spletnih strani za iskanje zunajzakonske zabave. Tedaj je bila poročena z zdaj že pokojnim soprogom Robertom, ki ga je ljubila, a jo je za časa njunega zakona tudi on varal.

