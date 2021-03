Izognite se ločitvi

Včasih so za ločitev potrebna leta, včasih je dovolj, da se stvari naberejo v trenutku, in takrat bodite pozorni, da stvari ne uidejo iz rok. Agresija Ne gre samo za fizično zlorabo, ampak tudi za jezo, ki jo v sebi goji partner in stresa na ves svet, še najbolj pa na drugega partnerja, ki je postopoma za vse kriv. Pa vendar prvi ni pripravljen na pogovor, ki bi rešil prepir, kar pomeni, da ima sam težave z nadziranjem lastnih čustev. Pomanjkanje empatije Nihče ne zmore v nedogled reševati težav nekoga drugega, ampak saj to ni vedno namen. Pogosto je dovolj, da se partnerja znata poslušati, se vživeti drug v drugega, v stiske, ki jih doživlja drugi, da se razumeta. To je sporazumevanje, ki bi moralo teči gladko v obe smeri, in če ni tega sočutja, če se partner ne more vživeti v kožo drugega, morajo zvoniti vsi alarmi za preplah. Manipulacija Ko eden od partnerjev manipulira z drugim, lahko to slednjega privede do tega, da začne resno dvomiti o sebi in svojem razumu, sčasoma pa tudi o partnerju, ki mu preneha zaupati. Osebe, ki nenehno lažejo v svojo korist, niso dobri partnerji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: