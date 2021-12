Dekleta, tem moškim se izogibajte

Vsi moški igrajo svoje vloge v življenju, naj gre za službo, dom, prijatelje, otroke ali partnerja, za vsakogar imajo svoj obraz. Večina maske sname, ko so z najbližjimi, še posebno s partnerjem, a ne vsi. Nekateri ostanejo v svoji vlogi, in teh se je dobro izogibati.

Brez obveznosti

Če vam moški zatrjuje, da si ne želi resnega odnosa, torej nobenih obveznosti, bodite prepričani, da misli resno. Lahko ga poskušate odvrniti od njegove namere, a medtem gre življenje mimo, tudi priložnost, da spoznate koga, ki bi bil resen.

Igralec

Takšen moški druženje ali odnos z vami dojema kot igro in zabavo, vse skupaj je zanj izziv, ki se mu ne more upreti. Če se boste zapletli z njim, obstaja velika verjetnost, da bo skakal čez plot, saj ne zmore drugače.

Metuljček

Morda res ne leta s cveta na cvet, a jemlje vas prav tako lahkotno, kot bi bil metulj. Ko ste dogovorjeni, najde razlog, da se izogne srečanju, vedno ste najbolj privlačni in zanimivi po telefonu, potem pa izgine za nedoločen čas. Takšni moški so lahko stari 40 in več, pa se ne nameravajo zresniti.