Izogibanje sporom škoduje zvezi

Spori v zvezi so nekaj povsem običajnega, kajti v resnici razmerje, v katerem težav ni, ne obstaja, te pa je treba sproti reševati. Včasih tudi z dobrim prepirom, v katerem partnerja izrazita nezadovoljstvo in ki pripelje do konstruktivne rešitve.

Res je, da se mnogi partnerji bojijo sporov in se jim zato poskušajo na vsak način izogniti. Kar pomeni, da velikokrat negativne občutke, nezadovoljstvo in nestrinjanje tiščijo v sebi, ti občutki se kopičijo in na koncu pripeljejo do tolikšne negativne energije ter nezadovoljstva, da zveza postane toksična in na koncu razpade.

Spori naj bodo pošteni

Izogibanje sporom torej nikakor ne koristi razmerju, res pa je, da je tudi med njimi treba upoštevati nekaj pravil, da ne gredo zadeve čez mero dobrega okusa. Kar pomeni brez žaljenja, izsiljevanja, kričanja, groženj in poniževanja.

Med sporom je treba ostati zgolj pri aktualni temi in se ne vračati v preteklost. Sprejeti dogovor morata upoštevati obe strani in prepira ne smeta več pogrevati, kar je prav tako pomembno.

Dober spor, ki pripelje do rešitve, torej razmerju koristi, izogibanje temu pa je dobro le na kratki rok, nikakor pa ne tudi na dolgi.

Besed, ki jih slišite od prijateljice, ko pravi, da se z dragim nikoli ne spreta, zato ne jemljite kot nekaj pozitivnega, temveč kot rdečo luč v zvezi.