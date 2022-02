Izjemno intenzivna: kaj je vroča spolna poza »kitajske sani«?

Kaj imajo skupnega Kitajci in Finci? Če ne drugega, vsaj ta spolni položaj, ki ga včasih imenujejo kitajske, včasih pa finske sani.

Pri pozi »kitajske sani« oziroma »finske sani« ženska leži na hrbtu, on pa počepne med njenimi rahlo razprtimi nogami. Nato si položi njeno zadnjico ali medenico na stegna in akcija se lahko začne. Medtem ona tesno ovije svoje noge okoli njega ali pa se premika v levo in desno.

V tem spolnem položaju ni samo penetracija tista, ki je zelo posebna in se lahko spreminja z njegovimi in njenimi gibi, tudi klitoris in G-točka sta lahko zelo dobro stimulirana.

Neprekosljive prednosti »kitajskih sani«

Najprej najboljša novica, ženske v tej pozi zelo pogosto doživijo orgazem, med odnosom pa vam položaj telesa omogoča, da pokažete svoje lepe obline. In to še ni vse. »Kitajske sani« ne zahtevajo veliko truda za nobenega od partnerjev, piše pink.rs. Tu niso potrebne nobene akrobacije ali vzdržljivost vrhunskega športnika – le želja in mehka podlaga.

Zakaj naj bi bile te sani kitajske ali finske, je nerešena skrivnost ...