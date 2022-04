Iz te države prihajajo moški z največjimi penisi: kje smo Slovenci?

Če ste se kdaj spraševali, kje so doma moški, ki se lahko pohvalijo z največjimi korenjaki, potem imamo za vas odgovor.

V nedavni raziskavi, ki jo je izvedla britanska spletna lekarna From Mars, je sodelovalo 86 držav. Farmacevt Navin Khosla, ki je študijo pregledal, meni, da se večina moških na eni ali drugi točki vpraša, ali je njihov penis dovolj velik, velikost moškega uda pa lahko močno vpliva na samozavest in samopodobo.

Iz katere države prihajajo največji?

Glede na študijo so najbolj obdarjeni moški v Ekvadorju s povprečno velikostjo penisa 17,61 cm v erekciji. Na drugem mestu so Kamerunci s povprečno velikostjo 16,67 cm, kmalu za njim pa Bolivijci s 16,51 cm. Veličastnih pet zaokrožujejo Sudanci s 16,47 cm in pa Haitijci s 16,01 cm.

Veličastnih deset. FOTO: From Mars, zaslonski posnetek

Pa najmanjši?

Študija je pokazala, da so ti nesrečneži prebivalci Kambodže, ki v erekciji merijo le 10,04 cm. Zelo blizu je tudi Tajvan s povprečno velikostjo 10,78 cm, nekaj več je v hlačah Filipincev, ki v erekciji v povprečju merijo 10,85 cm.

Če se sprašujete, kako bi se s tem primerjali Slovenci, odgovora iz te raziskave ne boste dobili, saj naše države žal ni med izbranimi. Če pa gre verjeti spletni strani allsizesmatters.com, Slovenci v povprečju v erekciji merijo 14 centimetrov – manj kot Italijani, Hrvati, Madžari in Avstrijci. Najbolje so se v raziskavi spletne lekarne odrezali Italijani, na 18. mestu (15,35 cm), sledijo jim Madžari na 28. mestu (14,88 cm), naši južni sosedje na 34. mestu (14,77 cm), nekaj milimetrov manj pa merijo Avstrijci (14,53 cm). Med evropskimi državami sicer vodijo Nizozemci (uvrstili so se na sedmo mesto), ki se lahko pohvalijo s povprečno velikostjo 15,87 cm.

Pomembno je omeniti, da se študija za določitev povprečne velikosti penisa opirala na podatke, ki so jih državljani sodelujočih držav sporočali sami, kar dopušča možnost, da so bili anketiranci pri svojih meritvah nekoliko bolj radodarni.

Povprečna velikost penisa v 86 državah. FOTO: From Mars, zaslonski posnetek

Je velikost res pomembna?

Khosla pravi, da morda je, morda pa tudi ni. »Resnica je, da je lastnik penisa veliko bolj zaskrbljen zaradi velikosti svojega korenjaka, kot pa njegov/-a spolni/-a partner/-ka,« poudarja.