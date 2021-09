Seksolog razkriva: oblika ženskih prsi govori o njenih spolnih nagnjenjih

Seksolog Piero Lorenzoni obliko žensko prsi primerja s sadjem in trdi, da lahko njihova velikost in oblika razkrijeta vse o ženski. Po njegovi teoriji so ženske z majhnimi prsmi vznemirljive, inteligentne, ljubijo spolnost in so odlične življenjske sopotnice. Ženske z velikimi prsmi deli na tiste, ki redko zavrnejo povabilo v posteljo, in na dame, ki bolj uživajo v nežnosti.



Po obliki je Lorenzoni prsi razdelil na melone, grenivke, hruške in limone. Dodal je tudi pomaranče in trdi, da ženske s takšno obliko prsi niso ravno nore na posteljne aktivnosti, se pa zelo rade crkljajo.

Meloni Po mnenju italijanskega seksologa se lahko ženska z velikimi okroglimi prsmi, ki so videti kot melone, na prvi pogled zdi materinska, vendar je to daleč od resnice. Taka ženska uživa v hrani, želi, da so je razvaja in občuduje, spolnost pa je ne zanima preveč.

Limoni Prsi v obliki limone označujejo ognjeno partnerico. Takšna ženska je polna življenja, zna se smejati in šaliti na svoj račun, v postelji pa ima rada raznolikost. Te ženske so polne življenja, včasih drzne, predvsem pa si želijo življenje, ki je polno presenečenj in adrenalina.

Grenivki Ženske, ki imajo prsi takšne oblike, skrivajo svojo pravo naravo. Morda se zdijo spolno privlačne in zapeljive, vendar so v bistvu sramežljive, veliki izlivi strasti jih ne zanimajo. Svojega partnerja bodo razvajale, a nežnost bo imela vedno prednost pred seksom.

Hruški Ženske s to obliko prsi so morda na prvi pogled konservativne, a obožujejo spolni odnos v vseh pozah. In pozor! Čeprav delujejo zelo resno, naj bi bile te pripadnice lepšega spola nagnjene k varanju.

Jabolki Ta oblika prsi naj bi razkrila frigidne gospodinje, ki težko doživijo orgazem, a bi v postelji poskusile vse. Nerade menjajo partnerje in so običajno pametnejše od svojih mož.



