Iščete ljubezen na spletu? Kako vedeti, da oseba na drugi strani laže

»Žrtve spletnih prevar pri iskanju ljubezni so največkrat visoko izobražene, neporočene ženske, stare od 35 do 54 let ter tudi ženske, ki niso ravno najboljše v matematiki in iščejo ljubezen izven meja svoje države,« je povedala Lynsay A. Shepherd, ki v svojih raziskavah spremlja, kako se odvija spletno iskanje partnerja in opozarja:

»Če sem vam zdi profil nekoga predober, da bi bil resničen, je najbrž lažen in se za njim skriva prevarant. Ljubezenske prevare so postale velika težava in treba jih je natančno proučevati, da bi zmanjšali število žrtev,« je dodala raziskovalka tega fenomena.

Lepe besede in zaigrana radovednost

Da bi ugotovila, kaj najpogosteje izdaja prevaranta, je skupaj s sodelavcema Alexandrom Bilzom in Grahamom Johnsonom pregledala več kot sto na to temo opravljenih analiz in ugotovila, da so prevarantje za manipulacijo z žrtvami največkrat uporabili laskanje, poetične izjave in zaigrano radovednost.

Pripadniki vojske in goreči verniki

Prav tako so izluščili nekaj tipičnih značilnosti lažnih profilov. Njihovi uporabniki se pogosto pretvarjajo, da so pripadniki vojske, se opisujejo kot goreče vernike ter tradicionaliste in se opirajo na osebno tragedijo iz preteklosti, denimo izgubo življenjske sopotnice.

»V pandemiji kovida so takšne prevare doživele pravi razcvet in nemogoče je uloviti vse prevarante. Ti si stalno izmišljajo nove tehnike in načine, najbolje pa se je pred njimi zaščititi z veliko mero previdnosti in z ne pošiljanja denarja nikomur, pa naj zveni še tako obupan,« opozarja Shepardova.