Intima ni za družabna omrežja

Živimo v dobi, ko si vsaka najmanjša stvar, ki jo naredimo, zasluži pozornost in s tem objavo na družabnih omrežjih, a s tem lahko mimogrede prestopimo meje svoje ali partnerjeve zasebnosti. Katere so tiste intimne stvari, ki jih ni treba izpostavljati na internetu? 1. Ničesar brez dogovora Čeprav niste hoteli nič slabega, na primer le objaviti fotografijo, na kateri ste na plaži s partnerjem, tega ne storite, dokler se ne posvetujete z njim. Ni treba, da je fotografija sporna ali da kar koli razkriva, a partner se lahko po njeni objavi počuti preveč izpostavljenega. Vsekakor je prav, da se prej dogovorite o pravilih, kaj objavljati in česa ne. 2. Proč z negativnimi objavami Vsakdo, ki se je kdaj sprl s partnerjem, ve, kako težko je včasih ohraniti mirno kri, sploh če se mu je zgodila krivica. Pa vendar ravno v takšnih trenutkih ni primerno, da se o tem razpišete na družabnem omrežju in javno perete svoje perilo, kdo je komu kaj rekel ali kdo je kriv. To so stvari, ki se tičejo samo vaju, ne javnosti, ki tako dobi le možnost neskončnega opravljanja in komentiranja. 3. Pretiravanje s sebki Skoraj ni človeka, ki ne bi kdaj objavil fotografije samega sebe, pa naj bo v gorah ob sončnem zahodu, v kopalkah pred domačim ogledalom ali med potenjem v fitnesu, a pride trenutek, ko se ljudje naveličajo sebkov drugih ljudi, razlogi pa so lahko različni – od ljubosumja do zavisti. Ne čudite se, če vas bo po 35. objavi selfieja kdo preprosto zablokiral, saj pretiravanje z njimi preveč spominja na narcisoidnost. 4. Nič o darilih Eden izmed načinov, kako se ne dajati drugim v zobe, je tudi ta, da se na internetu ne hvalite z (dragimi) darili, ki ste jih dobili. Negativni komentarji bodo prizadeli tako vas kot ljudi, ki so vam stvar podarili, pa tudi sami veste, da se lastna hvala pod mizo valja. 5. Komentiranje intimnih zadev Ni sporna samo objava fotografij in daril, ampak tudi komentiranje svojih in tujih intimnih težav, kot je na primer konec nekega odnosa. Ljudje se bodo ob vaši bolečini naslajali in se vedli, kot da spremljajo mehiško nadaljevanko, le redkokdo vam bo pomagal ali zares sočustvoval z vami, zagotovo pa vas bodo z veseljem opravljali. Zadržite intimne stvari zase in za svoje najbližje – v živo.