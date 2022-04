Inštruktorica joge: Orgazem lahko doživim v nekaj sekundah, in to brez fizične stimulacije (VIDEO)

Karolin Tsarski prihaja iz Estonije in je po poklicu inštruktorica joge. Prav ob njeni pomoči je odkrila, da lahko orgazem zgolj z mentalno stimulacijo doživi v nekaj pičlih sekundah.

Trdi namreč, da je svoj um natrenirala do točke, kjer jo lahko pripelje do spolnega užitka brez pomoči pornografije, spolnega partnerja in genitalne stimulacije.

Med spolnim odnosom v dvoje je bila zaradi vaginizma, stanja, ki preprečuje sproščanje vaginalnih mišic, med penetracijo pogosto deležna bolečine, zato se je odločila poiskati drugo pot. Kar deset let je namenila raziskovanju tega, kako vrhunec doseči brez fizičnega draženja. Pri tem se je najbolj naslanjala na jogo in tantrični seks.

Njene trditve potrjujejo številni testi, ki jih je na to temo izvajala skupina znanstvenikov, njihovi izsledki so bili leta 2022 objavljeni v časopisu Sexual Medicie. Eden od testov je vključeval lestvico za ocenjevanje kakovosti orgazma (ORS), drugi je temeljil na krvnih raziskavah.

