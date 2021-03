Imate tudi vi občutek, da vam moški ne pove vsega? Odgovori so na dlani

Samozavest

Videz

Biti zaželen

Radi vidijo, da je njihova ženska urejena. FOTO: Paul Bradbury/Getty Images

Brez nepotrebnih vprašanj

Ljubosumje

Komplimenti

Tako kot imajo ženske svoje skrivnosti, znajo tudi moški modro ostati tiho in svoje mnenje o določenih stvareh zadržati zase, ne da bi njihova boljša polovica vedela za to.Ta je še kako privlačna, vendar pa za večino moških ne sme biti vulgarna. So tudi takšni, ki se samozavestnih žensk izogibajo, kar pa še ne pomeni, da jih ne privlačijo.Ne, moški ne potrebuje zmeraj rdeče šminke in visokih petk, zagotovo pa zelo rad vidi, če je njegova draga urejena. Moški so vizualni tipi, ki jim videz najprej pade v oči, in ko imajo pod roko svojo trofejo, želijo, da jo vsi občudujejo, ker mu to piha na dušo.Kljub samozavesti, ki jo imajo moški radi, radi vidijo tudi, da se ženske brez njih ne znajdejo. Da jih prosijo, če lahko zamenjajo žarnico, letne gume za zimske ali obratno, skratka, všeč jim je, če so ženske nekoliko nemočne, da se lahko pokažejo za velike rešitelje.Moški so potrpežljivi, kadar je govor o celulitu in podobnih ženskih težavah, še več, velikokrat prisegajo, da jih sploh ne opazijo, pa se morajo vendarle ukvarjati z njimi. Svojo drago morajo potolažiti, da ni debela, da je lepa in privlačna, kar sicer rade volje storijo, a ne razumejo, zakaj toliko nepotrebnih vprašanj. Tukaj so, ob svoji ženski, mar to ne pove dovolj?Ja, moški so ljubosumni, pa če to še tako zelo zanikajo. Ko vidijo svojo žensko z drugim moškim, jim to dvigne pritisk, in čeprav se znajo obvladati, jih navznoter razjeda. Včasih so lahko mojstri v skrivanju svojih občutkov, a bodo seveda zelo hitro izrazili svoje mnenje, ko se jim bo zdelo, da gredo stvari predaleč.Tudi moški jih zelo radi slišijo in ni razloga, da bi jih podarjali samo oni, ne pa tudi ženske. Potrebujejo tudi izjave o ljubezni, a tudi malenkosti, pohvale in podobno jim dvignejo razpoloženje in samozavest.