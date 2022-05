Imam mimobežno zvezo in si je ne upam razdreti, čeprav hrepenim po več

Stara sem 45 let in pred petimi leti sem se ločila. Nisem bila več srečna v zakonu. Otroci so že odrasli, mož je veliko časa preživljal s prijatelji in počutila sem se zelo osamljeno.

Pred kratkim sem spoznala novega moškega. Na začetku sva se videvala občasno, zdaj pa sem si zaželela nekaj bolj resnega. Rada bi imela človeka, na katerega se lahko zanesem, ki mi bo stal ob strani in s katerim se bova imela res rada. Sem v dvomih, ker ne vem, če mi ta novi moški lahko to nudi. Sicer mi je z njim lepo in ne bi rada uničila najinega odnosa, a se sprašujem, ali ima sploh prihodnost.

Odgovor strokovnjaka si lahko preberete na onaplus.si.