Idealna razlika v višini za najboljše poljube

Verjeli ali ne, znanstveniki so izračunali, kakšna razlika višini med zaljubljencema je idealna za popolne poljube. In ta je: devet odstotkov v njegovo korist, kar v povprečju znaša 15 centimetrov.



Če ona torej v višino meri 1,68 metra in on 1,83 metra, je izpolnjen eden od pogojev za najboljše poljube. Seveda pa je to le en dejavnik, ki vpliva nanje. Kajti roko na srce, če je vse drugo v najlepšem redu, kakršna koli razlika v višini ni pomembna ...

