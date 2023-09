Hitreje do pravega

Iskanje partnerja je lahko naporno in stresno, sploh če ste se že kdaj opekli in imate vsakič znova občutek, da izbirate napačne ljudi. Kako preprečiti ponavljanje starih vzorcev?

Močne in šibke točke

Preden se z nekom zapletete v odnos, dobro spoznajte sebe, svoje močne in šibke plati. Vprašajte se, kakšne izkušnje ste imeli v preteklosti, so se ponavljale, poskušajte najti vzroke, zakaj se je to dogajalo, tako v vas samih kot v okolici, da boste prepoznali sprožilce takšnega vedenja. Pogosto lahko uvidite, katera spoznanja so škodljiva, zakaj jih ne ponavljati, in predvsem, kako biti pri tem uspešen.

Zgodovina

Tako kot vi ima tudi vaš bodoči partner s seboj čustveno prtljago, ki je lahko breme ali pa ne. Starejši ko je človek, več čustvene zgodovine ima, zato je treba biti nanjo pozoren. Svojo poznate, a tudi pri partnerju se pozanimajte o vsem, kar vam bo pomagalo sestaviti celotno podobo, pa tudi z dejstvi o sebi ni treba skopariti.

Ne hitite

Ljubezen se lahko dogaja zelo hitro, vendar to še ne pomeni, da morate hitro sprejemati tudi pomembne odločitve. Preden se odločite za kar koli pomembnega, spoznajte partnerja in dajte odnosu čas, da se razvije.