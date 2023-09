Glasne za njegov užitek

Zakaj ženske stokajo ali vpijejo med spolnim odnosom, je vprašanje, ki zanima tako laike kot stroko, ki se je v to vprašanje že velikokrat poglobila.

Ženske so med drugim priznale, da ne stokajo samo zaradi užitka, ampak zato, da ugodijo partnerju. Takšnih je po raziskavah kar 66 odstotkov žensk. Tako povečajo partnerjev užitek in pospešijo njegov orgazem. Moški priznavajo, da ječanje nanje vpliva zelo spodbudno in se zato počutijo bolj samozavestno, zadnje raziskave pa kažejo, da ženske resnično uživajo v svojem stokanju in da to dviguje tudi njihovo samozavest.