Glasba za boljši seks

Glasba v življenje prinaša veliko lepega. Ob poslušanju prijetnih ritmov je svet vselej lepši, saj ti sproščajo, spodbujajo prijetno razpoloženje in neredko pripravijo tudi do gibanja.

Ima pa glasba pozitiven učinek tudi na seks. Poglejte, zakaj bi se mu morali predajati v njeni družbi. Poslušanje glasbe osvobaja Odziv na lepe tone in melodije ni načrtovan, temveč povsem spontan. Kar pomeni, da glasba zagotavlja občutek svobode, trga spone in pripomore k temu, da se prepustimo dogajanju ter trenutnim dražljajem, spontanost pa je nedvomno ena ključnih sestavin dobrega seksa. Poslušanje glasbe blaži stres Da je stres en največjih sovražnikov sodobnega človeka in da negativno vpliva tudi na libido ter spolno življenje, ni nobenega dvoma. Prav glasba sprošča ter pomirja in tako pozitivno vpliva tudi na seksualno življenje ter na sam seks. Poslušanje glasbe združuje Ko se vrtijo pesmi, ki so povšeči obema partnerjema, se med njima še poglablja intimna vez, poleg tega poslušanje glasbe prebuja prijetne spomine in asociacije ter zato zbližuje in krepi občutek povezanosti, kar je z vidika spolnega življenja nepogrešljivo. Seks v ritmu glasbe je … boljši Ima pa glasba poleg posrednega, tudi povsem neposreden vpliv na doživljaje seksa. Kajti kadar se ta odvija v ritmu melodij, je gibanje teles bolj usklajeno in skladen ritem pripomore k boljši intimni izkušnji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: