Generalke nas spravljajo ob pamet: zaradi česa se največkrat sporečemo?

Hišnim opravilom ni nikoli videti konca, če pa nanje pozabiš, se nebrzdano množijo, kar v partnerski odnos vnaša nemir in nesporazume. Katera gospodinjska opravila so največkrat jabolko spora?

Jezne predvsem ženske

V nedavni raziskavi, ki so jo opravili v Veliki Britaniji, je več kot polovica vprašanih priznala, da jih najbolj spravlja ob pamet generalka, torej temeljito pospravljanje od kleti do podstrešja. Takoj na drugem mestu, s 35 odstotki, je pomivanje posode, čiščenje toaletnih prostorov in odnašanje smeti pa najbolj sovraži 33 odstotkov anketirancev. Jezo in frustracije ob tem doživljajo predvsem ženske, saj jih 54 odstotkov meni, da so same prepuščene neprijazni usodi, večina pa jih meni, da gospodinjska opravila niso enakomerno razporejena. Za protiutež se 38 odstotkov moških z njimi ne strinja, saj menijo, da sami postorijo večino dela.

Po vrstnem redu od najmanj priljubljenih do najmanj osovraženih opravil so: generalno pospravljanje, pomivanje posode, čiščenje toaletnih prostorov, odnašanje smeti, sesanje, polnjenje in praznjenje pomivalnega stroja, pranje perila, menjava posteljnine.