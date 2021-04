Fuk brez muk je utopija, ali kaj pomeni, če ima ženska rada vampe? Pri seksu se vedno zalomi!

Ker so bili pritiski – torej želje – javnosti vse večji, se bo gledališki hit Razočarana gospodinja pri seksologu predvajal tudi – na spletu!



In to kar v treh terminih: 15., 16. in 20. aprila ob 20. uri

Spletni nakup vstopnic TUKAJ.

Nakup vstopnic pa je možen tudi na vseh bencinskih servisih PETROL in na vseh poštah.



Z 1 vstopnico si bo lahko predstavo na 1 napravi pogledalo več oseb. Dostop do predstave bo zelo preprost, brez nameščanja aplikacij ali vpisovanja kode. Vsa navodila bodo napisana že na vstopnici.



Promocijski video predstave:





vse o seksu, pohoti in varanju,

svinganju, trojčkih in razbijanju seksualne monotonije,

o »fukfehtarjih in kešpičkah«

kaj pomeni, če ima ženska rada vampe?

zakaj ženska ne sme nositi zobnega aparata ...

Kdo ne pozna kontroverznega psihoanalitika in kritičnega misleca Romana Vodeba?! Potem ko so ga pred leti popolnoma utišali, se je »kulturno« podal na gledališki oder … In zgodil se je čudež. Številne slovenske gledališke dvorane – od tistih največjih do zakotnih – so začele pokati po šivih. Šokanten glas je segel v 13. vas. Vseh teh neobiskanih vasi pa je ostalo še veliko. Ampak koronavirus je opravil svoje ...Če si neko predstavo v živo ogleda, potem se takšen gledališki spektakel res splača ogledati – kljub negodovanju feministk. Roman Vodeb predstavlja šok že sam po sebi. Če pa svoje teorije zapakira v izjemno všečno in hkrati pikantno, hiperseksualno duokomedijo, potem se splača takšno predstavo resnično ogledati Brez dlake na jeziku – depilacija je pač opravila svoje – ni samo seksolog Sigman Frojdeb (lik suvereno odigra kar sam Roman Vodeb), ampak tudi razočarana gospodinja Liza Kurtz Potrebuješ, ki jo suvereno igra Monika Jekler. Predstava, v kateri boste izvedeli:in še mnogo mnogo seksualnega, zabavnega in poučnega.Slavoj Žižek je pred leti napisal dramo Antigona, ki so jo – kar malce neodmevno – uprizorili na zagrebškem gala gledališkem odru. Roman Vodeb pa Žižka meče v senco, saj je precej bolj predrzen, bolj seksualen, frojdovski – na trenutke v svoji posrečeni trboveljščini celo nemoteče vulgaren.Po svoji prvi komediji Lepotica in psihoanalitična zver (2014) je Vodeb leta 2016 »spesnil« še hujši 75-minutni smejalni spektakel. Frojdeb razočarano gospodinjo v številnih verbalnih dvobojih nenehno rajca, »pleza po njej« z besedo – ona pa ga opija z viskijem … Razvratnico tudi hipnotizira, z njo pohotno zapleše, tako da bi se »zvezde, ki plešejo«, iz njunega paritvenega plesa lahko tudi kaj naučile.Smejalna ekstaza ima močno dodano vrednost, saj so posamezni teoretski traktati še kako poučni, skoraj izobraževalni.