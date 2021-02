Fuj, to so predmeti, ki jih s partnerjem ne smemo deliti

Pred praznikom zaljubljencev se je britanski čistilni servis End of Tenancy Cleaning London vprašal, kako za higieno skrbijo ljudje v parih. Predvsem jih je zanimalo, ali delijo pripomočke za osebno higieno in ali se zavedajo, da s tem tvegajo prenos bakterij in virusov ter okužbe. Anketirali so 4.330 britanskih parov in prišli do šokantnih ugotovitev.Preberite več na Onaplus.si