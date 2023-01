Fliper za nore užitke

Spolni položaj, imenovan fliper, je res malo zahtevnejši, a zagotavlja izjemno intenzivne vrhunce, zato bi ga morali umestiti v spolni repertoar.

Kako ga izvajati?

Ona leži na hrbtu, noge ima pokrčene, zadnjico dvignjeno. Podobno kot pri vaji most, le da so njena ramena na površini.

On kleči med njenimi nogami, roki ima pod njeno zadnjico in tako penetrira.

V položaju prihaja do izrazite stimulacije klitorisa in točke G. Slednje je še občutnejša, če on njeno zadnjico malo privzdigne v višji položaj, da so njena stopala v zraku.

Kot rečeno: ni najbolj enostavno, a je vsekakor vredno poskusiti.