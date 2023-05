Fantastičen trik za boljši orgazem

Stokanje med intimnim aktom je znak, da se vse odvija tako, kot je treba, da prevladujeta užitek in zadovoljstvo in da partnerja drug drugega peljeta proti vrhuncu naslade.

Gre za najpogostejši spontan odziv na spolne dražljaje, nekateri ga še poudarijo, s čimer ni narobe, meni seksologinja Laurie Mintz:

»Obstajajo rezultati raziskave, ki so pokazali, da večji, kot je užitek, težje je nadzorovati glasove, ki prihajajo iz grla, učinek stokanja pa deluje tudi v drugi smer: spodbuja lahko lastno in vzburjenje partnerja ter tako pomaga pri doseganju orgazma in med njim pričara močnejše občutke,« je pojasnila.

Več učinkov stokanje

»Kadar ženska med seksom glasno stoka, se njeno grlo odpre, dihanje se upočasni, mišice, tudi tiste na medeničnem dnu, pa se sprostijo,« je še dodala.

Stokanje je torej eden od načinov, ki lahko pomaga pri doseganju orgazmov, je pa res, da obstajajo tudi osebe, ki so med spolnim odnosom tiho.

In kot je povedala seksologinja, tudi s tem ni nič narobe.

Vsak je zgodba zase

»Glasni zvoki nekatere spodbudijo, druge motijo. Pomembno je, da vsak najde tisto, kar mu odgovarja, ne pa da sledi obnašanju ali početju drugih. Kajti vsaka oseba je zgodba zase in kar deluje pri nekom, ne bo nujno učinkovito pri nekom drugem.

Na koncu šteje le dobro počutje,« meni spolna in družinska terapevtka Nicole Buratti in dodaja:

»Predvsem pa bodite iskreni. Z lažnim stokanjem in igranjem orgazma zagotovo ne delate usluge ne sebi in ne partnerju. Iskrenost med rjuhami je v vsakem primeru na prvem mestu.«