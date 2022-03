Erotika ali pornografija: kaj bolj vzburja ženske

Res je, da pornografija ženskam ni tuja in da jo mnoge uporabljajo za popestritev spolnosti. Pa vendar bo držalo tudi, da gre pri tovrstni zabavi zgolj za seks, medtem ko imajo pripadnice nežnejšega spola raje nekaj, kar v ozadju skriva zgodbo.

V tem tiči odgovor na vprašanje, zakaj one raje, od pornografije, izberejo erotiko. Erotična literatura med zadevami, ki vzburjajo ženske, močno prekaša pornografijo, za kar obstaja več razlogov.

En od njih se skriva v tem, da je erotična literatura čudovita mešanica romantike, seksa, zapeljevanje, grajenja napetosti, hkrati je v ozadju vedno prava zgodba.

Pornografija na drugi strani bolj ustreza moškim. Tam se vse velikokrat odvija hitro, brez predigre, zapeljevanja in erotične napetosti. V erotični literaturi samo opisovanje predigre velikokrat zavzema več strani, kar omogoča domišljiji, da ustvari svoje slike in se bralka lahko poistoveti s svojimi potrebami ter željami v postelji.

Moč misli

Da ima domišlja pri celotni zgodbi veliko moč, je dokazala leta 2018 v Združenih državah opravljena raziskava organizacije Nation's Library of Medicine, ki je vključevala več kot tisoč žensk, starih od 18 do 94 let.

Te so med študijo med drugim razkrivale, kaj jih vzburja. Kar 90 odstotkov dam je povedalo, da si do vzburjenja pomagajo s tako imenovanimi miselnimi okvirji, kar pomeni, da si pomagajo s spominjanjem določenih scenarijev, ki jih imajo shranjene v spominu ter z razmišljanjem o stvareh, ki v njih prebudijo spolno poželenje.

Skratka, možgani pri tem igrajo veliko vlogo, je odkrila raziskava in potrdila dognanja tiste iz leta 2009 v kateri so strokovnjaki zaključili, da je pri ženskah sam kontekst zgodbe veliko bolj spodbuden kot vizualna komponenta pornografije.

Identifikacija

Druga razlika med pornografijo in erotiko v ženskih očeh je v tem, da lahko like, ki nastopajo v slednji, oblikujejo po svojih željah in se z nekaterimi povsem poistovetijo.

Ne zgolj z vidika samega spolnega akta, temveč v širšem kontekstu erotične napetosti in seksualnega pričakovanja.

To dvoje je s stališča žensk veliko bolj spodbudno, kot sam, v pornografiji prikazan seksualni akt.

Seks med dvema ženskama

Kljub vsemu povedanemu to ne pomeni, da ženske na račun erotike povsem zavračajo pornografijo. Seveda jo gledajo, zanimivo pri tem pa je, kateri žanr je pri njih najbolj priljubljen.

To je pornografija, ki vključuje seksualne prizore med dvema ženskama. Glede na analizo spletnega portala Pornhub, je lezbična pornografija med ženskami za 51 odstotkov bolj priljubljena, kot med moškimi. In ne, ne zgolj pri istospolno usmerjenih, temveč tudi pri heteroseksualnih damah.

Zakaj?

Gledanje pornografskih filmov, v katerih nastopajo pari, ženskam redko prinaša zadovoljstvo. One se ne morejo poistovetiti z moškim, prav tako se velikokrat nočejo poistovetiti z žensko, saj se neredko zdi, da je zgolj spolni objekt in je bolj, kot bi uživala, izkoriščena.

Kadar je prikazan seks med dvema ženskama, je poudarek največkrat na enakopravnosti in na obojestranski strasti ter zadovoljstvu.

Petra Joy, urednica pornografskih vsebin, ki bi rada te bolj približala tudi ženskam, je za The Guardian povedala: »Ženske hočejo zaznati krivuljo vzburjenja in razumeti, zakaj ljudje v resnici seksajo. One hočejo videti različne ženske različnih velikost in oblik, kako uživajo, ne pa lažne porno klovne z umetnimi nohti in dojkami, ki igrajo pred kamero.«

Zato je pod črto jasno, zakaj imajo ženske raje od pornografije erotiko in zakaj med pornografskimi vsebinami najraje izbirajo tiste, kjer se starstem prepuščata dve ženski.