Erotični horoskop: Čeprav ste ranljivi, se ozrite naokrog

OVEN (21. mar.–20. apr.)

V vas se mešata potrebi po pripadnosti in po avanturi, vsekakor pa si boste želeli občutka, da ste nekaj posebnega. Rutina v spalnici bi vam lahko ubila duha, zato boste našli tisoč in en način, kako pregnati monotonijo, le še partner se mora privaditi, da ste prevzeli nadzor v spalnici. Skupaj izklopita razum.

BIK (21. apr.–21. maj)

Vztrajali boste pri svojem, vendar bo partner odkrival vaše šibke točke, zaradi katerih bo vašo svojeglavost zamenjalo prilagajanje. Morda sta na podobni valovni dolžini, vendar niste vedno tako romantični, zato dajte partnerju čas, da se na to navadi. Trenutki v dvoje vas čakajo, če se boste za spremembo pustili voditi.

DVOJČKA (22. maj–21. jun.)

Želeli ste si, da bi življenje postalo živahno, zato se zdaj nočete pritoževati, da vam zmanjkuje časa, a se že spogledujete s poletjem. Dela vam ne bo manjkalo, veliko pozornosti pa boste namenili prijateljem, posebno ljudem, s katerimi si delite prepričanja in poglede na svet, ljubezen pa bo sila, ki bo vse poganjala.

RAK (22. jun.–22. jul.)

Teden pred vami prinaša nekaj težko pričakovanih sprememb na bolje. Za začetek se boste s partnerjem gledali prijazneje in tudi bolj ljubeča bosta drug do drugega, kar ste potrebovali. Vaša potreba po svobodi je lahko za koga težko razumljiva, a med pogovorom lahko pojasnite, da vam veliko pomenita tudi varnost in mir.

LEV (23. jul.–22. avg.)

Potrebovali boste nekoga, ki vas bo znal intelektualno in fizično zdramiti ter v vas prebuditi tisto plat, zaradi katere je tudi vam včasih nerodno. A zelo živo boste znali predstaviti svoje želje in partnerju pokazati, da ste pripravljeni premikati meje. Uživajte v sladkih trenutkih, življenje bo postalo lahkotnejše.

DEVICA (23. avg.–22. sep.)

Po sproščujočem koncu tedna, ko si boste dovolili pozabiti na skrbi in se predajali nežnostim, pridejo na vrsto dnevi, ko harmonija ne bo vedno na vrhuncu. Komunikacija bo nestrpna, partner vas ne bo vedno razumel, saj bo obremenjen sam s sabo. Ob mlaju boste nemirni in neobčutljivi za druge, pazite, da ne boste koga prizadeli.

TEHTNICA (23. sep.–22. okt.)

Razneženo boste plavali v morju romantike in partnerja osvajali z vsemi čari, vendar zgolj spokojno ne bo šlo. Pozornost bodo zahtevale skrbi, ki so lahko videti večje, kot so v resnici, a le dokler bežite pred njimi. V sebi veste, česa si želite, sledite notranjemu glasu, ki bo uredil zmešnjavo, da se boste lahko brezskrbno posvečali ljubezni.

ŠKORPIJON (23. okt.–21. nov.)

Zaradi vpliva Marsa v znamenju raka vam energije za romantične podvige ne bo primanjkovalo, res pa je, da boste čustva kaj hitro lahko zamenjali za vihravost in nestabilnost v komunikaciji. To bo sicer poskrbelo za iskrice v zraku, a sčasoma boste opazili, da vam je ljubše mirnejše vzdušje, v katerem se počutite varneje.

STRELEC (22. nov.–21. dec.)

Tudi ko hodite po skupnih poteh, stopate po svoji, ker ste neugnani in vas zemeljske spone ne ovirajo. Pa vendar lahko sami vidite, da sta za srečno partnerstvo potrebna dva, zato se boste nekoliko prilagodili partnerju, s katerim se boste iz dneva v dan razumeli bolje. Skupaj poiščita način, kako se zabavati kot nekoč.

KOZOROG (22. dec.–19. jan.)

Kadar razmere postanejo napete in jih ne želite deliti z drugimi, misli prelijte na papir, pa boste sčasoma jasno videli vzorec svojega razmišljanja. Ste v obdobju, ko brskate po sebi, a čeprav ste ranljivi, se ozrite naokrog. Ugotovili boste, da imate nekoga, na kogar se lahko vedno zanesete, izkoristite to priložnost.

VODNAR (20. jan.–18. feb.)

Komaj ste nekaj dela spustili iz rok, že boste poskrbeli, da boste ves čas migali, kot bi hoteli dokazati, da zmorete. To ne bo rešilo napetosti, to lahko uredi samo urejen intimen odnos. Obstaja veliko poti do cilja, le odpreti se morate spremembam. Mlaj je lahko navdih, s katerim presekati staro.

RIBI (19. feb.–20. mar.)

Konec tedna bo mineval v znamenju velikih pričakovanj, čeprav tega ne boste poudarjali. Želeli si boste, da partner brez besed razbere vaše želje, zato ste lahko tudi odrezavi, kar bo povzročilo samo zmedo. Bodite prvi, ki sliši glas razuma, in ponudite premirje, da bo nov teden mineval harmonično. Prilagajanje bo obrodilo sadove.