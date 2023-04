Erotični horoskop

OVEN (21. mar.–20. apr.)

Veliko stvari, veliko projektov vas vleče naprej, vendar obenem pritiskate na zavoro. Želite si popoln nadzor tam, kjer ga ne morete imeti, a ne pozabite, prave stvari vas bodo našle same od sebe. Namesto delu se večkrat posvetite ljubezni in si vzemite čas za partnerja, s katerim lahko v teh dneh doživite veliko lepega.

BIK (21. apr.–21. maj)

Veliko se vam obeta na poslovnem področju, a se nič nikamor ne premakne, čeprav skrivaj cepetate od nestrpnosti. Naučite se potrpežljivosti in tako boste počasi dosegli cilj. V ljubezni boste vroče razpoloženi, česar ne boste skrivali pred partnerjem, vendar oba potrebujeta prostor.

DVOJČKA (22. maj–21. jun.)

Delo, ki se ga lotevate zadnje tedne, vas navdaja z optimizmom, poleg tega vam prinaša dobiček. Vsi izzivi ne bodo enako pomembni, vendar boste znali ločiti zrnje od plev in se lotevati tistih, kjer lahko najbolj zablestite. V partnerju imate ta hip najmočnejšo oporo pa tudi privlačnosti ne bo videti konca. Še pričkanje bo zabavno.

RAK (22. jun.–22. jul.)

Počasi ste spoznali, da ni vedno vredno iti z glavo skozi zid. Razum ne bo ponujal vseh odgovorov, zato pa se lahko zanesete, da vas bo peljal v pravo smer, če mu boste nehali ukazovati. Spustite nadzor, dovolite, da vam partner pride blizu, dovolite pa si tudi čas zase. Veliko vprašanj lahko predelate, če si zaupate.

LEV (23. jul.–22. avg.)

Stvari, ki so jih drugi pometali pod preprogo, boste odkrili prav vi, zato se boste morali s temi težavami veliko ukvarjati, kar vam ne bo težko. Naj to ne vpliva na partnersko življenje, ljubezni je dovolj. Če vas bodo pustili pri miru, da to uredite sami, bo rezultat lep, sicer pa se boste razburjali, da vam kratijo svobodo.

DEVICA (23. avg.–22. sep.)

Še vedno večino vaše pozornosti pobere delo, za ljudi je ostane bolj malo, pa še takrat čakate, da vas bodo presenetili. Dobro veste, da takšna igra morda ni najbolj pravična, a trenutno je svoboda tista, ki jo najbolj potrebujete. Če partner to razume, ste na konju, in počasi mu boste vračali pozornost.

TEHTNICA (23. sep.–22. okt.)

Čeprav pogumno prenašate izzive zunanjega sveta, tudi vi potrebujete podporo znotraj štirih sten, kjer lahko pokažete, da ste ranljivi. Občutek boste imeli, da vas veliko ljudi izkorišča, partnerjev objem bo najboljše zdravilo, saj prinaša varnost. Nehajte hiteti.

ŠKORPIJON (23. okt.–21. nov.)

Medtem ko premlevate in snujete nove načrte, se boste odločili za korenite spremembe, pri katerih boste sebe postavili na prvo mesto. Zastavili si boste visoke cilje, a bodite dovolj prilagodljivi, da bodo stvari tekle tudi takrat, ko vam ne bodo pisane na kožo. Od partnerja boste pričakovali veliko humorja in strpnosti.

STRELEC (22. nov.–21. dec.)

Ko imate občutek, da vam popuščajo moči, se vam nasmehne sreča. Ne boste si delali utvar, da je v odnosu vse kot na začetku velike romance, a trenutno vam lahko drobne pozornosti pričarajo čarobno vzdušje. Zelo veliko vam bosta pomenili intima in partnerjeva bližina, čas je, da si priznate prava čustva.

KOZOROG (22. dec.–19. jan.)

Okoli vas je lahko vse razburkano, vi ste lahko zbrani in znate presoditi, kaj potrebujete. Trenutno si ne želite reševati sveta, ampak zgolj razvajati partnerja, zato boste poskrbeli, da dela ne boste nosili domov in boste nekatere stvari spodobni pustiti pred vrati. Vaš pristan bo varen.

VODNAR (20. jan.–18. feb.)

Kadar vas drugi izčrpavajo, vedno najdete rešitev, ko pa ste pod čustvenim pritiskom, se lahko začnete lomiti. A poraza ne boste priznali. Morali bi se razbremeniti, a vsi od vas nekaj pričakujejo. Vodnarji ste navajeni na velike korake, ki naj za nekaj časa postanejo manjši, da bo svet bolj obvladljiv.

RIBI (19. feb.–20. mar.)

Popolnoma se boste posvetili delu, čeprav vas razganja od močnih čustev, ki pa jih trenutno ne zmorete predelovati, saj vam jemljejo preveč energije. Ni lahko izpustiti nečesa, kar se zdi nedokončano, a storite lahko prav to, in počasi obrnete nov list v življenju. Partner vam lahko da odgovore in vas preseneti.