Edino, kar vam je storiti, ko se on zaljubi v drugo žensko

Znašli ste se v nezavidljivi situaciji: vaš dragi se je zagrel za drugo. Morda vam je to jasno in glasno povedal, morda ste njegova čustva do tretje osebe razbrali iz tega, kako o njej govori, kako pogosto se z njo druži in kako se je spremenil v odnosu do vas.

Prvo, kar psihologi svetujejo v takšni situaciji, je: položite vse karte na mizo. Česa ne početi? Ne prosite ga za ljubezen in pozornost, kajti s tem bi le še bolj ponižali sebe. Pojdite stran In za konec še najpomembnejši napotek: brez pomisleka zbežite iz odnosa. Kajti ljubezen moškega do druge ženske ne bo izginila čez noč, vi pa zagotovo nočete ostajati ob nekom, ki vam ne vrača čustev in ob njem le trpite. Ko se zaljubi v drugo, mu pomahajte v slovo. Res je, težko vam bo in trpeli boste, a zagotovo je to boljše, kot da bi ob njem v negotovosti in nezdravem razmerju vztrajali.

